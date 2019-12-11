Blizzard выпустила патч WoW Classic 1.13.3

Во всем мире выпущен патч WoW Classic 1.13.3, а вместе с ним появятся поля битвы Ущелья Песни Войны и Альтеракской долины, так как система Honor вызвала впечатляющий объем мирового PvP. Исполняемый файл World of Warcraft Classic на компьютере был переименован. API lua был модифицирован, чтобы некоторые дополнения не могли использовать каналы связи способами, противоречащими духу игры.

В дополнение к доступу к новым полям сражений, WoW Classic Patch 1.13.3 включает Elemental Invasions в сумке Калимдора и Брелка. Интересно отметить, что патч также предлагает поддержку платной службы передачи персонажей Blizzard, которая может быть включена в будущем.