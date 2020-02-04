Blizzard ввела автоматический возврат средств за Warcraft III: Reforged

Игровая компания Blizzard ввела автоматический возврат средств за игру Warcraft III: Reforged.

На официальном сайте разработчика есть раздел служба поддержки. Покупатели которые уже успели воспользоваться функцией, рассказали что деньги возвращают за несколько минут.

Релиз игры Warcraft III: Reforged состоялся 29 января, после чего рейтинг игры на Metacritic упал до 0.5 из 10. Релиз игры Warcraft III: Reforged стало худшим результатом за всю историю. Покупатели пожаловались на несоответствующую графику игры, отсутствие ладдера и профайлов, а также на множество ошибок и багов.