Boeing Loyal Wingman готовят к тестам

На рынке высоких технологий постоянно происходит что-то новое и интересное, ведь компании то и дело выпускают свои необычные новинки. Но развиваются технологии не только на рынке смартфонов или планшетов. Например, сегодня официально представлен новый беспилотный самолет Boeing Loyal Wingman, который управляется как с земли, так и с других самолетов поблизости. Данный беспилотный аппарат оснащён специальными датчиками и системами, которые позволяют ему летать даже после потери управления, что делает продукт уникальным в своем роде. Пока что выпущено всего три таких самолета и еще достаточно долго устройство будут тестировать, но когда-то такие самолеты вполне смогут заменить собой летательные средства с пилотом на борту.

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Boeing Loyal Wingman готовят к тестам

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