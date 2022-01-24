Boeing вкладывает деньги в проект электрического воздушного такси

Wisk Aero, стартап электрического воздушного такси, привлек 450 миллионов долларов от Boeing в рамках нового финансирования, который как утверждается, сделает его «одной из самых хорошо финансируемых передовых авиамобильных компаний в мире».

Wisk заявляет, что будет использовать новые средства для периода быстрого роста, добавляя новых сотрудников к своему нынешнему штату, насчитывающему примерно 350 человек, и запуская производственный процесс, который, по его словам, приведет к полномасштабному, коммерчески работающему бизнесу воздушного такси. Как только это произойдет, компания прогнозирует, что будет выполнять 14 миллионов рейсов ежегодно примерно на 20 основных рынках по всему миру. Электрические воздушные такси, иногда ошибочно называемые «летающими автомобилями», представляют собой небольшие вертолеты без шумных, загрязняющих окружающую среду газовых двигателей. В последние годы появилось несколько стартапов с прототипами самолетов с электрическим приводом, способных перевозить несколько пассажиров и предназначенных для коротких перелетов в пределах города или региона. Аналитики прогнозируют, что к 2035 году рынок летающих такси может вырасти до 150 миллиардов долларов.
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