Borderlands 3 получит еще один платный DLC

Borderlands 3 был звездой цифровой демонстрации Gearbox на PAX.

Gearbox подтвердила, что в этом году в игре появится еще один платный DLC, добавив, что это будет совершенно новый игровой режим, который также включает в себя одно новое дерево навыков для каждого Охотника за Убежищами.

Borderlands 3 также появится на консолях следующего поколения, при этом подтверждено, что однопользовательская игра работает с разрешением 4K и 60 кадрами в секунду на Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X.

Если у вас уже есть Borderlands 3 на PlayStation 4 или Xbox One и вы хотите играть на консолях следующего поколения, Gearbox объявила, что обновление будет бесплатным. Дополнительный контент и файлы сохранения также будут поддерживаться при переходе.