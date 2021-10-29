Bosch инвестирует более 400 миллионов евро в производство чипов

Немецкая технологическая группа Robert Bosch выделила более 400 миллионов евро на инвестиции для производства микрочипов в Германии и Малайзии в следующем году, чтобы уменьшить глобальный дефицит.

Нехватка чипов для автопроизводителей привела к нарушению производства автомобилей по всему миру, поставщики полагаются почти исключительно на чипы лишь нескольких производителей в Азии и США. Большая часть бюджета Bosch будет потрачена на более быстрое расширение своего завода в Дрездене, Германия, по производству 300-миллиметровых плат, который группа открыла в июне. Еще один проект, который будет профинансирован, будет строительство испытательного центра полупроводников в Пенанге, Малайзия. Intel , крупнейший производитель процессоров для ПК и центров обработки данных, заявила в прошлом месяце, что может инвестировать до 80 миллиардов евро в Европе в течение следующего десятилетия.
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