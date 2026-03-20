Браузер Opera GX выпустили на Linux

Игровой браузер Opera GX от норвежской компании Opera наконец стал доступен на платформе Linux. Теперь пользователи этой системы получили доступ к фирменным функциям управления производительностью, интеграциям с игровыми сервисами и широким возможностям кастомизации. Спрос на версию для Linux долгое время рос в сообществах — на Reddit и на тематических форумах пользователи активно просили добавить поддержку этой ОС. В итоге релиз стал ответом на ожидания геймеров и разработчиков, которым важно сочетание высокой производительности и акцента на приватности. По словам директора по продукту Opera GX, рынок ПК-гейминга постепенно уходит от доминирования одной платформы, и выход браузера на Linux дает пользователям больше контроля над системой и инструментами. Это особенно актуально для аудитории, которая привыкла тонко настраивать софт под себя.

Функционально версия для Linux не уступает вариантам для других систем. Пользователи могут ограничивать потребление ресурсов браузером через GX Control, управляя загрузкой процессора, оперативной памяти и сети. Встроенные интеграции позволяют одновременно смотреть стримы и общаться без переключения вкладок. Также доступна глубокая кастомизация через GX Mods — можно менять темы, звуки, визуальные эффекты и оформление. Для повышения комфорта и безопасности предусмотрены блокировщики рекламы и трекеров, которые очень эффективно справляются с поставленными задачами в большинстве случаев.