Браузер Opera GX выпустили на Linux

Игровой браузер Opera GX от норвежской компании Opera наконец стал доступен на платформе Linux. Теперь пользователи этой системы получили доступ к фирменным функциям управления производительностью, интеграциям с игровыми сервисами и широким возможностям кастомизации. Спрос на версию для Linux долгое время рос в сообществах — на Reddit и на тематических форумах пользователи активно просили добавить поддержку этой ОС. В итоге релиз стал ответом на ожидания геймеров и разработчиков, которым важно сочетание высокой производительности и акцента на приватности. По словам директора по продукту Opera GX, рынок ПК-гейминга постепенно уходит от доминирования одной платформы, и выход браузера на Linux дает пользователям больше контроля над системой и инструментами. Это особенно актуально для аудитории, которая привыкла тонко настраивать софт под себя.

Функционально версия для Linux не уступает вариантам для других систем. Пользователи могут ограничивать потребление ресурсов браузером через GX Control, управляя загрузкой процессора, оперативной памяти и сети. Встроенные интеграции позволяют одновременно смотреть стримы и общаться без переключения вкладок. Также доступна глубокая кастомизация через GX Mods — можно менять темы, звуки, визуальные эффекты и оформление. Для повышения комфорта и безопасности предусмотрены блокировщики рекламы и трекеров, которые очень эффективно справляются с поставленными задачами в большинстве случаев.
Adobe закрывает приложение Animate…
Компания Adobe официально закрывает Adobe Animate. В разделе FAQ на своём сайте компания сообщила, что пр…
Google позволит удалить личные данные из сети…
Google расширяет набор инструментов для удаления конфиденциальной информации и изображений, опубликованны…
Adobe передумала закрывать Animate…
Adobe больше не планирует прекращать поддержку Adobe Animate с 1 марта текущего года — в разделе FAQ комп…
Родители смогут ограничить своим детям время просмотра Short…
Родители получили возможность вручную устанавливать лимит времени для просмотра YouTube Shorts в аккаунта…
Google разрешила переименовать почтовый ящик…
Компания Google анонсировала весьма крупное нововведение, связанное с фирменной электронной почтой Gmail.…
Генератор видео Sora добавят в ChatGPT…
Генератор видео Sora от OpenAI в ближайшее время может стать встроенной функцией ChatGPT. Сейчас Sora дос…
Яндекс выяснил, с какими запросами россияне на новогодних ка…
В новогодние каникулы россияне заметно активнее использовали сервисы с искусственным интеллектом и чаще и…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor