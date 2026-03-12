Генератор видео Sora добавят в ChatGPT

Если Sora станет частью ChatGPT, доступ к генерации видео окажется значительно проще. Это может привести к ещё большему числу дипфейков и увеличит вероятность того, что пользователи будут обходить защитные ограничения сервиса, например удалять водяные знаки, которые указывают на то, что видео создано искусственным интеллектом. Пользователи уже давно находят способы обходить ограничения генераторов изображений и видео, например слегка изменяя текстовые запросы так, чтобы запутать систему. С другой стороны, чат-бот Claude от компании Anthropic в последние недели быстро набирает популярность, тогда как ChatGPT сталкивается с ростом числа удалений приложения. Чтобы исправить положение, компании нужно придумать какое-то интересное решение.