Samsung выпустила ИИ-браузер для десктопа

Сегодня компания Samsung представила нового ИИ-ассистента для браузера Samsung Browser, созданного в партнёрстве с Perplexity. Речь идёт о так называемом агентском ИИ, который встраивается прямо в процесс веб-сёрфинга и помогает пользователю не только находить информацию, но и выполнять действия с ней, не покидая браузер. Новый ассистент умеет понимать естественный язык, анализирует содержимое текущей страницы и даже учитывает активность сразу в нескольких вкладках. Это позволяет, например, при планировании поездки в Сеул попросить браузер составить план на 4 дня — система изучит открытую страницу и автоматически создаст структурированный маршрут, который можно затем адаптировать под себя. Также новая система ускоряет поиск информации — благодаря продвинутому пониманию языка пользователь может сразу получать нужные ответы без необходимости вручную просматривать множество сайтов.

Более того, ИИ распространяется и на видео — он способен определить нужный момент внутри ролика и начать воспроизведение с него. Отдельно отмечается работа с историей просмотров. Вместо поиска по ключевым словам или датам можно просто описать, что именно вы искали, например «смарт-часы, которые смотрел на прошлой неделе», и браузер найдёт нужную страницу. Очень интересно, что компания Samsung не является лидером на рынке браузеров, но это не помешало ей с первой же попытки создать достаточно продвинутое приложение с множеством полезных для пользователя функций.