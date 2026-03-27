В Google Gemini появился импорт и экспорт истории ИИ

После того как компания Anthropic обновила свой инструмент для переноса памяти между чат-ботами в систему Claude, компания Google начала внедрять похожие функции в Google Gemini. Например, на десктопе появляются новые возможности «Import Memory» и «Import Chat History», которые позволяют быстро перенести данные из другого чат-бота на базе искусственного интеллекта. Функция «Import Memory» работает довольно просто — пользователь копирует предложенный запрос из Google Gemini, вставляет его в предыдущий ИИ, а затем переносит полученный ответ обратно. Таким образом система получает информацию о предпочтениях пользователя и быстрее адаптируется.

В случае с «Import Chat History» можно экспортировать всю историю переписки из другого ИИ и загрузить её в Google Gemini в виде .zip-файла размером до 5 ГБ. После этого пользователь может продолжить диалоги с того места, где остановился ранее. При необходимости отдельные чаты или целые импортированные архивы можно удалить через меню. Одновременно Google переименовывает раздел «past chats» в «memory», делая акцент на долгосрочном хранении контекста. Новые функции уже распространяются среди бесплатных и платных пользователей Google Gemini на ПК, но пока недоступны для бизнес-аккаунтов, корпоративных клиентов и пользователей младше 18 лет. Видимо, это очередной виток сражения на рынке искусственного интеллекта, который пользователям идёт лишь на руку — они получают больше полезных фишек.
