Google внедрила ИИ в поиск YouTube

Сегодня компания Google начала тестировать новый формат поиска для YouTube, который напоминает AI Mode в классическом поиске компании. Новый инструмент делает поиск более разговорным и позволяет получать ответы в формате диалога. После активации в строке поиска появится кнопка Ask YouTube — при нажатии сервис предлагает готовые запросы вроде «смешные видео с играющим слонёнком», «краткое объяснение правил волейбола» или «короткая история высадки на Луну». После запроса система сначала показывает экран загрузки, а через несколько секунд формирует готовую страницу с ответом, текстовыми блоками и подборкой видео. Например, по теме высадки на Луну сервис выводит краткое описание миссии, список ключевых событий, включая дату посадки на Луну и первый шаг Нила Армстронга.

В нижней части страницы будут размещены тематические видеоролики с таймкодами, а также отдельные подборки по категориям вроде запуска ракеты, архивных кадров и моментов на поверхности Луны. Похоже, Google постепенно превращает YouTube из видеоплатформы в полноценную поисковую систему с ИИ-ответами и интерактивными рекомендациями. Это выглядит достаточно логично, так как поиск на платформе работает достаточно плохо — запросы иногда обрабатываются с ошибками, ключевые слова обрабатываются странно. Новый формат поиска позволит найти интересующую информацию в более понятном формате, но на такой поиск уходит больше времени, чем в случае со стандартной лентой.