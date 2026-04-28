Google внедрила ИИ в поиск YouTube

Сегодня компания Google начала тестировать новый формат поиска для YouTube, который напоминает AI Mode в классическом поиске компании. Новый инструмент делает поиск более разговорным и позволяет получать ответы в формате диалога. После активации в строке поиска появится кнопка Ask YouTube — при нажатии сервис предлагает готовые запросы вроде «смешные видео с играющим слонёнком», «краткое объяснение правил волейбола» или «короткая история высадки на Луну». После запроса система сначала показывает экран загрузки, а через несколько секунд формирует готовую страницу с ответом, текстовыми блоками и подборкой видео. Например, по теме высадки на Луну сервис выводит краткое описание миссии, список ключевых событий, включая дату посадки на Луну и первый шаг Нила Армстронга.

В нижней части страницы будут размещены тематические видеоролики с таймкодами, а также отдельные подборки по категориям вроде запуска ракеты, архивных кадров и моментов на поверхности Луны. Похоже, Google постепенно превращает YouTube из видеоплатформы в полноценную поисковую систему с ИИ-ответами и интерактивными рекомендациями. Это выглядит достаточно логично, так как поиск на платформе работает достаточно плохо — запросы иногда обрабатываются с ошибками, ключевые слова обрабатываются странно. Новый формат поиска позволит найти интересующую информацию в более понятном формате, но на такой поиск уходит больше времени, чем в случае со стандартной лентой.
В Google Gemini появился импорт и экспорт истории ИИ…
После того как компания Anthropic обновила свой инструмент для переноса памяти между чат-ботами в систему…
Браузер Opera GX выпустили на Linux…
Игровой браузер Opera GX от норвежской компании Opera наконец стал доступен на платформе Linux. Теперь по…
Samsung выпустила ИИ-браузер для десктопа…
Сегодня компания Samsung представила нового ИИ-ассистента для браузера Samsung Browser, созданного в парт…
Генератор видео Sora добавят в ChatGPT…
Генератор видео Sora от OpenAI в ближайшее время может стать встроенной функцией ChatGPT. Сейчас Sora дос…
Google позволит удалить личные данные из сети…
Google расширяет набор инструментов для удаления конфиденциальной информации и изображений, опубликованны…
Adobe закрывает приложение Animate…
Компания Adobe официально закрывает Adobe Animate. В разделе FAQ на своём сайте компания сообщила, что пр…
Adobe передумала закрывать Animate…
Adobe больше не планирует прекращать поддержку Adobe Animate с 1 марта текущего года — в разделе FAQ комп…
