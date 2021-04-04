Браузер Opera теперь и на компьютерах Apple Mac (M1)

Разработчики браузера Opera выпустили новое обновление обеспечивающую поддержку процессоров Apple M1. Также были представлены новые функции. Функция Flow позволит подключить браузер ПК к Opera на iOS и Android. Теперь пользователи могут создать собственные сочетания клавиш для быстрого доступна к функции Flow.

По словам компании, браузер Opera работает в два раза быстрее по сравнению с предыдущей версии браузера. Этот результат достигнут благодаря более быстрому времени загрузки и переходам. Кроме того, добавлена функция проигрывателя с поддержкой популярных сервисов Apple Music, Spotify и YouTube Music.
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