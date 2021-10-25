Brembo Sensify - тормозная система с искусственным интеллектом

Brembo хорошо известны своими высокопроизводительными тормозами, и теперь они запускают новую тормозную систему с искусственным интеллектом под названием Brembo Sensify.

Новая система Brembo Sensify поставляется с двумя электронными блоками управления и сочетает в себе традиционные тормоза с искусственным интеллектом и интеллектуальную систему, которая обеспечивает индивидуальное давление на каждое колесо.

Представляя Sensify, Brembo раздвигает границы возможного с тормозной системой, открывая совершенно новые возможности для водителей, чтобы улучшить их опыт вождения и настроить реакцию тормозов в соответствии со своим стилем вождения. Sensify полностью отражает наше видение - превращение энергии во вдохновение - и это еще один важный шаг вперед в предоставлении передовых, инновационных, интеллектуальных и устойчивых решений для автомобильной промышленности.