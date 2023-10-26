Бренд GMNG представил стильные геймерские столы

Так как многие геймеры проводят за своими компьютерами очень много времени, крупные компании начинают выпускать соответствующую мебель, которая позволяет заниматься любимым делом с большим комфортом. Например, бренд GMNG, который обычно выпускает игровую периферию достаточно высокого качества, решил выйти и на рынок игровой мебели сразу с тремя моделями столов, которые были разработаны специально для поклонников виртуальных баталий. При разработке данных игровых столов дизайнеры и инженеры компании в первую очередь обращали внимание на то, что геймеру нужно достаточно пространства для размещения всей своей периферии. Соответственно, модели GG TB101, GG TB201 и GG TB301 позволяют разместить всё необходимое для комфортных сражений.

Также стоит отметить, что новые столы изготовлены из стали и алюминия, они покрыты специальной краской, которая проживёт достаточно долго и не сотрётся, при этом производитель использует специальные регулируемые ножки, которые выдерживают нагрузку в 120 килограммов. Безусловно, большинству пользователей выдерживать такой вес на столе нет необходимости, но приятно знать, что у стола имеется запас прочности и можно спокойно играть, не думая о том, что надавил на него слишком сильно. Также у новинок имеется декоративная подсветка, которая выглядит очень приятно и позволяет украсить рабочее пространство без дополнительных LED-линий. Все вышеуказанные новинки уже поступили в продажу в магазине Ситилинк и на площадке OZON, так что самое время выбирать оптимальную модель.