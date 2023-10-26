Бренд GMNG представил стильные геймерские столы…

Также стоит отметить, что новые столы изготовлены из стали и алюминия, они покрыты специальной краской, которая проживёт достаточно долго и не сотрётся, при этом производитель использует специальные регулируемые ножки, которые выдерживают нагрузку в 120 килограммов. Безусловно, большинству пользователей выдерживать такой вес на столе нет необходимости, но приятно знать, что у стола имеется запас прочности и можно спокойно играть, не думая о том, что надавил на него слишком сильно. Также у новинок имеется декоративная подсветка, которая выглядит очень приятно и позволяет украсить рабочее пространство без дополнительных LED-линий. Все вышеуказанные новинки уже поступили в продажу в магазине Ситилинк и на площадке OZON, так что самое время выбирать оптимальную модель.