Бренд eufy выходит на российский рынок с устройствами для безопасности

Бренд eufy, производитель устройств для умного дома, объявила о выходе нового подразделения Security на российский рынок и старте продаж комплектов видеонаблюдения, сигнализаций и «умных» датчиков входа.

Устройство eufy Security помогает защитить ваш дом и кошелек – покупка, которая сочетает в себе безопасность и удобство. Прямая трансляция и запись видеоматериалов в кристально чистом разрешении позволяет отслеживать, что происходит в вашем доме и за его пределами. Охранные камеры EufyCam представлены с защитой от воды, а время их автономной работы доходит до 365 дней. Также линейка eufy Security представлена в различных комплектациях (от двух до четырех камер), и их можно дополнить домашней сигнализацией и датчиком входа. Многие модели eufy Security уже представлены на российском рынке.

Уличные решения EufyCam 2 и EufyCam 2C предназначены для защиты вашего дома. Комплект беспроводной системы состоит из блока хранения данных, ёмкость памяти которого вмещает до трёх месяцев записей, а также двух, трёх или четырёх беспроводных автономных камер, в зависимости от комплектации. Обе системы поддерживают запись видео в 1080p FullHD и функцию ночного видения. Беспроводная система способна работать от одного заряда батареи до 365 дней.

Кроме защищённых уличных камер, линейка eufy Security предлагает и камеру внутридомового наблюдения — Eufy Indoor Cam 2K PTZ. Данная система поддерживает запись видео в формате 2К, а искусственный интеллект позволяет безошибочно определять людей и домашних животных в кадре и отправлять оповещения на подключённый смартфон владельца. Как и в случае с уличными комплектами, камера способна вести съёмку в ночное время суток.

Беспроводная система EufyCam 2 Pro отмечена премией CES 2021 Innovations Award и усовершенствована в сравнении с предыдущими моделями. Эта модель обладает защитой от попадания внутрь пыли и влаги и соответствует стандарту IP67. EufyCam 2 Pro поддерживает потоковую трансляцию видео на экран подключённого к системе смартфона, а также технологию автономного анализа изображения и обнаружения людей в кадре с последующей отправкой уведомления пользователю.

Все системы получили сертификаты ISO27001 и ISO27701 от BSI, что подтверждает желание производителя уберечь не только имущество пользователей, но и их личные данные в век интернета. Сохранность личных данных гарантирована основными принципами компании eufy: хранение данных на локальных устройствах в доме пользователя, шифрование записанного видео и локальное применение искусственного интеллекта, без отправки видео в облако. Пользователи продукции eufy получают полный контроль над всеми данными: просмотр, копирование, удаление записи.

Все новинки и другие устройства компании eufy уже доступны российским пользователям на официальном сайте eufy.