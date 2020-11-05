Бренд китайских авто уже дороже BMW

Китайские компании, как вы все знаете, активно работают над покорением любого рынка, до которого они только могут дотянуться. Они с легкостью захватили рынок смартфонов, активно покоряют рынок бытовой электроники, а теперь дошло дело и до рынка автомобилей. Китайская компания NIO сегодня стала дороже, чем бренд BMW, хотя производитель, практически, представлен только на своем рынке, а не по всему миру. Соответственно, когда производитель начнет активно выпускать автомобили по всей планете, рыночная стоимость вырастет еще больше. Так что на рынке автомобилей будет серьезный сдвиг в сторону китайских брендов уже совсем скоро, тем более на фоне популярности электрокаров, которые дают море возможностей и активно продаются.