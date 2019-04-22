Британские игроки получили копии Mortal Kombat 11 раньше времени

Mortal Kombat 11 должна выйти на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch 23 апреля 2019 года.

Но, как сообщает Eurogamer, британские игроки получили новый файтинг Mortal Kombat 11 раньше времени. Всё благодаря интернет-магазинам, которые уже доставили игру покупателям.

Сразу после этого на YouTube начали появляться ролики со спойлерами сюжетной кампании Mortal Kombat 11 не только в самих видео, но также в названиях и превью. Warner Bros занимается удалением таких видео.

Кроме того, пользователи уже принялись копаться в файлах Switch-версии нового файтинга Mortal Kombat 11 и нашли там возможный список DLC-персонажей.

В него попали Джокер, Шанг Цунг, Ночной Волк, Терминатор, Синдел, Спаун, Эш, Фуджин и Шива. Пока из всего списка официально был анонсирован только Шанг Цунг.