Будет выпущен новый патч для Dark Souls Remastered

Bandai Namco выпустили новый патч для Dark Souls Remastered. Согласно примечаниям к выпуску, патч 1.03 улучшает защиту от взома во время игры в мультиплеере и исправляет многочисленные ошибки / проблемы.
В результате последнего обновления для Dark Souls Remastered будет исправлено множество ошибок. Например ошибка благодаря которой игроки становятся невидимыми во время игры в мультиплеере, исправлена ошибка, при которой игроки не могут подключиться к онлайн сеансу, и который блокирует вход для других пользователей.
В результате последнего обновления для Dark Souls Remastered будет исправлено множество ошибок. Например ошибка благодаря которой игроки становятся невидимыми во время игры в мультиплеере, исправлена ошибка, при которой игроки не могут подключиться к онлайн сеансу, и который блокирует вход для других пользователей.