Будущее уже наступило, в Париже показали летающего солдата

Высокие технологии активно используются военными для повышения эффективности ведения боевых действий. Так, во время празднований, посвящённых 230-летию взятия Бастилии, на традиционном параде проходящем на Елисейских полях были продемонстрированы новейшие достижения инженерной мысли.

Наиболее эффектным стал проект изобретателя Фрэнки Запаты, позволяющий подниматься человеку в воздух подобно персонажам из фантастических фильмов. Возможности летающей доски продемонстрировал сам изобретатель, который пролетел над Елисейскими полями с настоящей винтовкой в образе солдата будущего без какой-либо страховки.

Устройство под названием Flyboard Air способно поднимать человека весом до 127 кг в воздух на высоту до 1.5 км и развивать скорость до 190 км/ч. При этом время полёта пока не превышает порядка 12 минут. К перспективе получить под командование летающих солдат очень благосклонно отнёсся министр обороны Франции, который однако, не исключил возможность использования изобретения не только на благо армии, но и для решения мирных задач.

В ближайшем будущем Фрэнки Запата планирует совершить полёт на Flyboard Air через Ла Манш. Для этого будет проведена дозаправка прямо в воздухе.