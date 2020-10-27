Будущие гарнитуры VR получат безупречное изображение

Компания Samsung в сотрудничестве со Стэнфордским создала OLED-дисплей, который поддерживает максимум 10000 пикселей на дюйм (PPI). Эта технология пригодится при создании гарнитуры VR.

Новый OLED-дисплей использует базовый слой из отражающего металла с «наноразмерными гофрами», который также известен как оптическая метаповерхность. Затем метаповерхность можно использовать для управления отражающими свойствами света, позволяя различным цветам резонировать в пикселях. Это позволит реализовать безупречное изображение для пользователей будущих гарнитур.

Исследователи считают, что дисплей с таким высоким PPI устранит эффект «экранной двери» в гарнитурах, а также проблему выделения отдельных пикселей. Кроме того, яркость такого дисплея менее подвержена риску, чем у дисплеев с белыми OLED-дисплеями.
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