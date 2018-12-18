Будущие смартфоны Samsung способны проецировать голограммы

2018-12-18, Автор - Anna; Продукт - Samsung 3D голограмма ; [322]
Samsung работает над дисплеем смартфона способным проецировать голограммы, которые можно смотреть под любым углом без специальных очков.

Согласно патенту, дисплей Samsung будет использовать «релейную линзу, расположенную на передней поверхности дисплея, включающую массив микролинз. Релейная линза содержит пространственный модулятор света (SLM) с фильтром. SLM гарантирует, что голограмма воспроизводится правильно, после чего она проецируется в виде светового луча из дисплея. При использовании светового излучения можно получить высококачественное голографическое изображение».

Патент также описывает работу каждого отдельного микрообъектива, фильтра и световодной пластины, так что это может быть гораздо больше, чем просто концепция.

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