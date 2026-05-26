Бюджетный планшет POCO Pad C1 появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт глобальным продажам доступного планшета POCO Pad C1, который оценен в 140 долларов за базовую конфигурацию. Новинка оснащается 6-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 с максимальной частотой 2,9 ГГц, 9,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2048:1280 пикселей, соотношением сторон 16:10, частотой обновления до 120 Гц и яркостью 600 нит, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 64 ГБ или 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, слотом для карты памяти microSD, аккумулятором ёмкостью 7600 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, алюминиевым корпусом толщиной 7,4 мм и массой 406 граммов, стереодинамиками с поддержкой Hi-Res Audio, 8-Мп тыльной и 5-Мп фронтальной камерами.