Планшет Lenovo Legion Y900 11 показали на пресс-рендере

Компания Lenovo объявила, что презентация игровых планшетов Legion Y900 11 и Legion Y900 13 состоится 19 мая в Китае. Производитель также опубликовал первое изображение грядущих новинок, которое подтверждает поддержку чехла-клавиатуры, стилуса и наличие сдвоенной основной камеры. Технические параметры пока не раскрываются.

Напомним, что месяц назад был выпущен планшет Legion Y700 Gen 5, в оснащение которого вошел флагманский 3-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T, до 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.1 Pro, 8,8-дюймовый дисплей с разрешением 3040:1904 пикселя, кадровой частотой 165 Гц, пиковой яркостью 800 нит и покрытием цветового пространства DCI-P3, система охлаждения с испарительной камерой площадью 17353 мм², 50-Мп основная камера, аккумулятор ёмкостью 9000 мАч, а также поддержка 68-Вт проводной и обходной зарядок.
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor