Планшет OPPO Pad 6 оценили в 485 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент планшетов субфлагманской моделью Pad 6, которая базируется на 3-нанометровой однокристальной системе MediaTek Dimensity 9500s с графикой Immortalis G925 MC12, которая набирает в бенчмарке AnTuTu более 3,06 миллиона баллов.

Новинку также оснастили 12,1-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3000:2120 точек, соотношением сторон 7:5, адаптивной кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 900 нит, 98% покрытием цветовой палитры DCI-P3, технологией «мягкого света» Bright Eyes Soft Light Screen с антибликовым нанотравлением и режимом Paper Book для имитации текстуры и цвета бумаги, а также сертификацией TÜV Rheinland, ОЗУ стандарта LPDDR5X, встроенной памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 10420 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт, шестью динамиками, двумя микрофонами, адаптерами Wi‑Fi 7 и Bluetooth, портом USB 3.2 Gen 1 Type‑C, двумя 8-Мп камерами, металлическим корпусом толщиной в 5,99 мм и массой 579 граммов. Базовая конфигурация на 8/256 ГБ обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 485 долларов.