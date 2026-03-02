Представлен планшет Lenovo Idea Tab Pro Gen 2

Компания Lenovo объявила о выпуске планшета Idea Tab Pro Gen 2, который построен на 4-нанометровом процессоре Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графикой Adreno 825. Новинка также характеризуется 13-дюймовым PureSight Pro-экраном с разрешением 3.5K и поддержкой Dolby Vision, вариантом с матовым антибликовым покрытием, поддержкой фирменного стилуса Tab Pen Plus, поддержкой живой транскрипции лекций и разговоров, отдельной кнопкой Smart Key на комплектной клавиатуре для включения режима Lenovo Smart AI Input, корпусом толщиной 6,2 мм и массой 600 граммов, батареей ёмкостью 10200 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки и четырьмя динамиками JBL с поддержкой Dolby Atmos. Планшет станет доступен для покупки уже в этом месяце по цене от 550 евро.

