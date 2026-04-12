Официально: планшет HONOR MagicPad 3 Pro 12.3 готов к выходу

Компания HONOR объявила, что официальная презентация планшета MagicPad 3 Pro 12.3 состоится 23 апреля. Новинка уже доступна для предварительного заказа в Китае. Пользователи смогут выбирать из серой и белой расцветок, а также конфигураций с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно. Производитель также подтвердил наличие корпуса толщиной 4,8 мм и массой 450 граммов, 12,3-дюймового OLED-экрана с очень тонкими рамками, поддержкой высокочастотной ШИМ-регулировки яркости 5280 Гц и сертификацией IMAX Enhanced.

