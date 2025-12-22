Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день

HUAWEI продолжает развивать направление планшетов. Компания успешно показывает интересные новинки для топового сегмента рынка, но и не забывает про средний. Новый MatePad 12X — такое устройство. Это удобный планшет с классным экраном и приятным звуком, а ещё хорошей автономностью и производительностью. Рассказываем подробнее.

Комплектация

Компания HUAWEI продолжает радовать фанатов не только самими устройствами, но и богатым комплектом поставки, что в нынешних реалиях — большая редкость. Как и прежде, вместе с планшетом в коробке идет обложка-клавиатура. А вот стилус в качестве приятного бонуса теперь не кладут в комплект — немного грустно, но что поделать.В основной коробке производитель заботливо положил не только документацию и кабель USB-A—USB-C, но и специальную тряпочку из микрофибры. В случае с нашей версией это не просто аксессуар, а необходимость для ухода за нано-текстурой PaperMatte: хотя отпечатки она собирает неохотно, удалять пыль с такой поверхности лучше именно специальной тканью.Отдельного внимания заслуживает блок питания. Его мощность — 66 Вт и это много, учитывая, что это не топовая модель компании — круто. К тому же в наличии классическая для HUAWEI киллер-фича — два разъема: USB-A и USB-C. Например, если с собой взяли не тот кабель.

Внешний вид

Внешность новинки считайте, что не изменилась, хотя планшет заметно убавил в талии: толщина корпуса уменьшилась с 6,1 до 5,9 мм, а вот вес вырос с 510 до 555 грамм. Существенно ли это? Вообще нет. Планшет крупный, его в любом случае стоит держать двумя руками, а полкило в таком случае не ощущаются.

Несмотря на уменьшение толщины, качество сборки не пострадало — MatePad 12 X сбит плотно, никаких скрипов или прогибаний корпуса нет. А это важно, если вы часто носите планшет с собой. Такие крупные модели нередко становятся заложниками домов — эту модель можно без проблем брать с собой на улицу.

На выбор компания предлагает две расцветки: белую и зеленую. Оба варианта смотрятся благородно и дорого, а задняя металлическая поверхность с приятным шероховатым покрытием за счет которого устройство не норовит выскользнуть из рук. С точки зрения расположения элементов управления всё привычно: справа (если держать в портретном режиме) установлен USB-C, в левом верхнем углу клавиша включения и качелька регулировки громкости. Сзади расположился массивный блок камеры, который сильно выпирает из корпуса. Так что использование в паре с чехлом-клавиатурой здесь доктор прописал, без него при печати текста устройство качается на столе, как качели.

За звук отвечает шесть динамиков, расположенных по периметру корпуса. Звук за счет этого играет объемно и басовито. Фильмы звучат насыщенно, а музыка сочно и живо, чего обычно не ожидаешь от планшета, но для HUAWEI — уже классика жанра.

Дисплей

Дисплей — это главное, ради чего стоит брать версию PaperMatte. Здесь установлен 12-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 2800×1840 пикселей, покрытый специальным нано-травлением. Оно полностью убирает блики: даже под яркими офисными лампами или на солнце экран остается матовым и читаемым, напоминая качественную журнальную страницу.

Тактильно экран дает приятное ощущение «бумажной» шероховатости. Водить пальцем по нему необычно, но приятно, а при рисовании стилусом (если докупить его отдельно) появляется то самое сопротивление, как при карандашном наброске в скетчбуке. С таким экраном глаза устают заметно меньше, особенно если вы подолгу читаете или работаете с документами.При этом матовая поверхность имеет свои нюансы: картинка выглядит чуть мягче, чем на глянце, без излишней резкости. Яркость высокая: планшет показывает до 1000 нит в пике, чего с запасом хватает для улицы. Частота обновления до 144 Гц добавляет плавности интерфейсу. А если активировать цветной режим электронной книги, экран окончательно мимикрирует под бумагу — идеально для поглощения лонгридов.

Чехол-клавиатура

Обложка-клавиатура по сравнению с прошлым поколением изменений не претерпела и это немного грустно. У неё всё так же нет тачпада и возможности гибко регулировать угол наклона — довольствоваться приходится двумя фиксированными положениями. Сама поверхность приятная, клавиши полноразмерные, так что печатать вслепую можно без проблем. Ход клавиш четкий и, по меркам таких аксессуаров, весьма высокий.

Чехол крепится на магнитах и заряжается через три металлических пина, так что дополнительно питать его от USB не нужно. Правда отсоединить клавиатуру отдельно от чехла не получится — он монолитный, и это будет неудобно, если вы привыкли, что экран стоит чуть вдали, а клавиатура поближе.

Железо и тестирование

Новый MatePad 12 X (2025) получил фирменный чип Kirin T92B, как и большинство мобильных устройств HUAWEI последних лет пяти. Сразу скажем: этот чип не стремится бить рекорды в бенчмарках и даже не пытается соревноваться с первым эшелоном топовых Snapdragon или Dimensity. Это уверенный середнячок, и в реальной жизни разница в производительности видна только в синтетических тестах.

Для фанатов требовательных игр плохие новости: придется пожертвовать максимальными настройками графики в пользу высокого FPS. По крайней мере это оправдано тем, что планшет стабильно выдает свои 40–60 FPS в современных шутерах и не особо напрягается. К тому же MatePad 12X не тротлит: размеров корпуса достаточно, чтобы пассивно отводить тепло от не самого энергоэффективного чипа.

В целом планшет летает — это в том числе заслуга 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной, других объемов не предусмотрено. Расширить память с помощью карты, к сожалению, тоже не получится. Но для домашнего устройства большего и не нужно.Планшет работает на операционной системе HarmonyOS 4.3 — плавная и быстрая, не лишена фирменных фишек, например, можно перекидываться фотками с ноутбука на планшет и вставлять их в заметки и многое другое, если у вас второе устройство тоже от HUAWEI. Предустановленных Google Сервисов нет, но это решаемо.

Камера

По части камеры HUAWEI MatePad 12X (2025) не превращается в фотомонстра, но и совсем проходной её назвать нельзя. Основного модуля на 50 Мп и фронталки на 8 Мп достаточно для типичных планшетных сценариев: видеозвонков, удалённой работы, учёбы и сканирования документов. Качество съёмки здесь ожидаемо ориентировано не на творческие эксперименты, а на удобство и читаемость картинки. Поддержка записи видео в формате Full HD 30 FPS позволяет получать чёткое и стабильное изображение для онлайн‑уроков, созвонов в мессенджерах и конференциях. Этого более чем достаточно, чтобы собеседники хорошо видели лицо, детали на доске или демонстрируемые документы. В повседневных задачах камера ощущается как надёжный инструмент, который просто делает свою работу без особых компромиссов.

Батарея

Автономность MatePad 12X (2025) не подкачала. Батарея емкостью 10 100 мАч работает долго. В случае, если в течении дня вы пишите тексты, смотрите видео, слушаете музыку — зарядки хватает на день спокойно. Можно, конечно, разрядить и быстрее, если запустить какую-нибудь игру часов на пять, но сомневаемся, что это рядовой сценарий использования такого планшета.Хотя аккумулятор крупный, заряжается он быстро — на полную зарядку уходит 73 минуты, и это отличный показатель. Так что переживать, что планшет разрядился за ночь за просмотром сериала, а вы его не успели зарядить перед парой не нужно. За полчаса он набирает почти что половину — подзарядиться во время утреннего марафета хватит.

Итоги

HUAWEI MatePad 12X PaperMatte (2025) органично вписался в линейку, заняв уверенное место между флагманским MatePad Pro 12,2 и более доступными моделями. Версия с матовым экраном стоит около 55 тысяч рублей, что чуть дороже глянцевой классики, но переплата здесь вполне оправдана уникальным пользовательским опытом. Отсутствие бликов, комфорт для глаз при чтении и приятная текстура делают эту модель отличным выбором для тех, кто много