Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений

Компания HUION, известная своими графическими планшетами и основанная в 2011 году, не так давно расширила модельную линейку выпустив Android планшет Kamvas Slate 11 в комплекте с которым идет стилус, позволяющий рисовать, делать заметки и использовать его в других сценариях. Распознает стилус до 4096 степеней нажатия и угол наклона в 60 градусов, оснащен специальной клавишей для переключения функций. Оснащена новинка 11 дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц, работает на базе платформы MediaTek Helio G99.

Обзор Kamvas Slate 11

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с привлекательным оформлением. Внутри все аккуратно распределено по отсекам и дополнительно защищено от тряски при перевозке. Комплект включает стилус, три дополнительных пера, ключ для извлечения пера, скрепку для лотка, кабель USB-С, руководство пользователя.

Обзор Kamvas Slate 11

В комплекте идет H-Pencil, планшет распознает силу нажатий и касания под углом. На его боковой стороне механическая клавиша. Сверху светодиодный индикатор зарядки и разъем USB-C. Качество исполнения стилуса на высоком уровне.

Обзор Kamvas Slate 11

Чехол-книжка с плотной посадкой корпуса планшета внутри. При перевозке крышка будет защищать экран от повреждения. Есть отсек для хранения стилуса.

Обзор Kamvas Slate 11

Дома ее можно использовать в виде подставки для размещения на столе. Удобно читать, смотреть фильмы.

Внешний вид

Это классический планшет с актуальным исполнением в корпусе с тонкими боковыми рамками и толщиной 7.5 мм. Темно-серый цвет, практично и аккуратно.

Обзор Kamvas Slate 11

На боковой рамке кнопка включения и спаренный регулятор громкости. Выдвижной лоток под установку карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.

Обзор Kamvas Slate 11

Задняя крышка планшета выполнена из алюминия. Достаточно жесткая. Поверхность матовая. В углу крышки блок с камерой и светодиодной вспышкой.

Обзор Kamvas Slate 11

На боковой стороне Kamvas Slate 11 разъем USB-C. Планшет оснащен группой из нескольких динамиков, по две решетки с каждой из двух сторон. Звук с эффектом объемом и преимущественно высокими частотами.

Обзор Kamvas Slate 11

Лицевая сторона с защитным стеклом. Поверхность экрана полуматовая. По центру одной из рамок фронтальная камера. Боковые рамки похожи на исполнение актуальных iPad.

Обзор Kamvas Slate 11

Экран

Оснащен 11 дюймовым дисплеем с разрешением 1920х1200 пикселей. Это IPS-матрица с соотношением сторон 16:10. Уровень максимальной яркости в районе 350 нит, ниже чем у AMOLED, но для эксплуатации в помещении этого вполне хватает.

Обзор Kamvas Slate 11

Цветопередача достаточно хороша и позволит использоваться для редактирования фото любителям, но ограничивая эксплуатацию профессионалами. Можно будет совмещать работу с компьютером и планшетом, используя последний для набросков, а серьезную работу уже завершать на более серьезной системе с профессиональным монитором.

Обзор Kamvas Slate 11

Платформа

В качестве платформы использует процессор MediaTek Helio G99. Восемь ядер, два из которых Cortex-A76 и шесть Cortex-A55, графика Mali-G57 MP2. Это платформа, рассчитанная на повседневные задачи, запуск мультимедийного контента. Явных тормозов планшет не испытывает, но при этом не стоит рассчитывать на запуск игр в высоком разрешении.

Обзор Kamvas Slate 11

В ходе тестов пробовали использовать его Adobe Photoshop Express, работало при обработке изображений без зависания и заметных подтормаживаний.

Обзор Kamvas Slate 11

Под хранение данных выделен накопитель объемом 128 Гбайт. Дополнительно можно поставить карту памяти. Объем оперативки составляет 8 Гбайт. Набор модулей связи традиционен, у Kamvas Slate 11 включает двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0.

Автономная работа

Планшет долгоиграющий, со средним уровнем яркости экрана в синтетической нагрузке проработал беспрерывно более 12 часов. График разрядки равномерный, при продолжительной нагрузке крышка не нагревалась. Емкость встроенного аккумулятора составляет 8000 мАч.

Обзор Kamvas Slate 11

Софт

Обзор Kamvas Slate 11

На момент тестирования предустановлена операционная система Android 14, оптимизированная под работу планшета. Мультизадачность с разделенным экраном, двойное меню уведомлений и быстрого доступа к переключению режимов работы. Нет дополнительных надстроек, замедляющих интерфейс, но при этом есть ряд предустановленных программ, позволяющих использовать возможности комплектного стилуса.

Обзор Kamvas Slate 11

С ними можно делать текстовые заметки, редактировать фото, создавать эскизы. Набор подобран хорошо, программы не раздражают всплывающей рекламой и вполне владельцу позволят начать эксплуатировать планшет со стилусом.

Обзор Kamvas Slate 11

Итоги

Kamvas Slate 11 – Android планшет со стилусом, расширяющий привычные сценарии эксплуатации и позволяющий использовать его для творчества. Тонкий корпус из алюминия, качественный стилус и чехол-книжка в комплекте, достаточный уровень быстродействия для редактирования графики и работы с таблицами, длительное время автономной работы. Из минусов отсутствие зарядного устройства в комплекте.
