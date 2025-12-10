Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений

В комплекте идет H-Pencil, планшет распознает силу нажатий и касания под углом. На его боковой стороне механическая клавиша. Сверху светодиодный индикатор зарядки и разъем USB-C. Качество исполнения стилуса на высоком уровне.
Чехол-книжка с плотной посадкой корпуса планшета внутри. При перевозке крышка будет защищать экран от повреждения. Есть отсек для хранения стилуса.
Дома ее можно использовать в виде подставки для размещения на столе. Удобно читать, смотреть фильмы.
На боковой рамке кнопка включения и спаренный регулятор громкости. Выдвижной лоток под установку карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители.
Задняя крышка планшета выполнена из алюминия. Достаточно жесткая. Поверхность матовая. В углу крышки блок с камерой и светодиодной вспышкой.
На боковой стороне Kamvas Slate 11 разъем USB-C. Планшет оснащен группой из нескольких динамиков, по две решетки с каждой из двух сторон. Звук с эффектом объемом и преимущественно высокими частотами.
Лицевая сторона с защитным стеклом. Поверхность экрана полуматовая. По центру одной из рамок фронтальная камера. Боковые рамки похожи на исполнение актуальных iPad.
Цветопередача достаточно хороша и позволит использоваться для редактирования фото любителям, но ограничивая эксплуатацию профессионалами. Можно будет совмещать работу с компьютером и планшетом, используя последний для набросков, а серьезную работу уже завершать на более серьезной системе с профессиональным монитором.
В ходе тестов пробовали использовать его Adobe Photoshop Express, работало при обработке изображений без зависания и заметных подтормаживаний.
Под хранение данных выделен накопитель объемом 128 Гбайт. Дополнительно можно поставить карту памяти. Объем оперативки составляет 8 Гбайт. Набор модулей связи традиционен, у Kamvas Slate 11 включает двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.0.
На момент тестирования предустановлена операционная система Android 14, оптимизированная под работу планшета. Мультизадачность с разделенным экраном, двойное меню уведомлений и быстрого доступа к переключению режимов работы. Нет дополнительных надстроек, замедляющих интерфейс, но при этом есть ряд предустановленных программ, позволяющих использовать возможности комплектного стилуса.
С ними можно делать текстовые заметки, редактировать фото, создавать эскизы. Набор подобран хорошо, программы не раздражают всплывающей рекламой и вполне владельцу позволят начать эксплуатировать планшет со стилусом.