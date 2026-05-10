Бюджетный планшет REDMI Pad 2 SE 4G появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам бюджетного планшета Redmi Pad 2 SE 4G, который оценен в эквивалент 160 долларов. Новинка имеет в своем оснащении 6-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 с максимальной частотой 2,9 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом 4G (700000 баллов в AnTuTu), 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 9,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2048:1280 пикселей и яркостью 600 нит, фронтальную камеру на 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 7600 мАч, поддержку 18-Вт быстрой проводной зарядки, 3,5-мм гнездо для наушников, поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также корпус массой 400 грамм и толщиной 7,4 мм.