Бюджетный планшет Teclast M40 Plus получил 8 ГБ ОЗУ

Компания Teclast пополнила ассортимент доступных планшетов моделью M40 Plus, которая оценена в Китае всего в 110 долларов. Новинку оснастили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 10-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Kompanio 500 (MT8183) с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G72 MP3 (160 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu 9), которая была выпущена еще три года назад, слотом для карты памяти microSD, 8-Мп тыльной камерой, двумя динамиками и батареей ёмкостью 7000 мАч.

Топовая версия Huawei MatePad Pro 11 появилась в продаже…
Компания Huawei выпустила в продажу топовую версию планшета MatePad Pro 11, которая может похвастаться ко…
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 FE засветился в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о планшете Samsung Galaxy Tab S8 FE, …
Планшет-ридер Onyx Boox Tab 8 оценен в $410…
Компания ONYX пополнила ассортимент гибридных устройств моделью Boox Tab 8, который выполняет функцию рид…
Планшет Honor Tablet 8 вышел в новой версии …
Компания Honor объявила о выходе новой версии планшета Honor 8, которая может похвастаться 8 ГБ оперативн…
Представлен планшет-трансформер ASUS ExpertBook B3 Detachabl…
Компания ASUS дала старт продажам планшета ExpertBook B3 Detachable, который работает под управлением ОС …
Представлены новые планшеты iPad Pro…
Компания Apple официально представила флагманские планшеты iPad Pro нового поколения, которые появятся в …
Планшет Honor Tab X8 находится на стадии разработки…
Компания Honor планирует выпустить новый планшет Honor Tab X8, который станет приемников модели Tab X7 с …
Apple готовит iPad с огромным дисплеем…
В последнее время компания Apple довольно странно поступает со своими продуктовыми линейками устройств, в…
Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?Обзор TCL NXTPAPER 10s. Идеальный планшет для учебы?
Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4Обзор Xiaomi Pad 5. Правильная альтернатива планшету Apple iPad Air 4
Обзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTEОбзор realme Pad Mini. Недорогой компактный планшет с LTE
Обзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусомОбзор Lenovo Tab P12 Pro. Бизнес планшет с AMOLED 120 Гц и стилусом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor