Бюджетный планшет Teclast M40 Plus получил 8 ГБ ОЗУ

Компания Teclast пополнила ассортимент доступных планшетов моделью M40 Plus, которая оценена в Китае всего в 110 долларов. Новинку оснастили 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 10-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920:1200 пикселей, восьмиядерной платформой MediaTek Kompanio 500 (MT8183) с тактовой частотой до 2 ГГц и графическим адаптером Mali-G72 MP3 (160 тысяч баллов в бенчмарке AnTuTu 9), которая была выпущена еще три года назад, слотом для карты памяти microSD, 8-Мп тыльной камерой, двумя динамиками и батареей ёмкостью 7000 мАч.