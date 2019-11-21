Бюджетный проектор Vankyo V600

Vankyo V600 Projector имеет прямоугольную конструкцию с алюминиевой отделкой. Проектор поддерживает разрешение до 1080p. В комплект поставки входит сумка для переноски, пульт дистанционного управления. Объектив с крышкой установлен на передней панели. Вентиляционное отверстие находится на боковой стороне. На задней стороне есть несколько портов, порт VGA, ИК-порт, два порта USB и два порта HDMI, а динамик и входной порт питания расположены под ними. Стоимость проектора Vankyo V600 249,99 долларов.