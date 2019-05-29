Bungie анонсировала «новую эру» для Destiny 2

Новости об уходе ключевых сотрудников из Bungie заставили понервничать фанатов Destiny 2. Геймеры подумали, что у студии начались сложности из-за расставания с Activision, но, похоже, что разработчики готовятся удивить игроков.

В последнем блоге Bungie рассказали об изменениях, которые ждут игроков с началом сезона «Изобилия» уже 4 июня. Геймеры смогут поучаствовать в новом рейде, выбить обновленные энграммы и выполнить парочку новых заданий. Для Bungie грядущий сезон станет знаковым, ведь это будет последнее обновление, выпущенное в сотрудничестве с Activision.

В конце блога разработчики написали, что после выхода сезона «Изобилия» в Destiny 2 и внутри самой студии начнется «новая эра». Bungie не рассказали, что именно планируют делать, но предупредили игроков, чтобы те следили за новостями.

Судя по формулировке, разработчики еще не закончили с Destiny 2, так что фанаты шутера скорее услышат новости об обновлениях для сиквела, нежели анонс третьей игры серии.