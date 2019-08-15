Bungie рассказала о «броне 2.0» в Destiny 2 «Обитель теней»

Разработчики из Bungie провели стрим, рассказав геймерам о «броне 2.0», которая появится в Destiny 2 с выходом дополнения «Обитель теней».

Фанаты оригинальной Destiny могут открывать шампанское, ведь в сиквел возвращается система из первой части. Теперь помимо Скорости, Брони и Восстановления появятся характеристики Интеллекта, Дисциплины и Силы. Максимальный уровень для стат равен сотне, а повышается он за счет характеристик снаряжения. Притом каждая характеристика получила 10 уровней, повышая которые игрок получает бонусы. Например, повышенный уровень Силы ускоряет перезарядку.

К тому же каждая часть брони теперь имеет собственный энергетический тип — солнце, пустота, электричество. Эта характеристика определяет какие модификации игрок сможет установить на броню. Экипировка также имеет собственный уровень энергии, который определяет максимальное количество слотов для модификаций. Чем больше энергии, тем больше улучшений игроку позволят поставить.

Улучшается броня за Блеск, Легендарные осколки и Ядра. «Шедевральный» уровень остался и теперь дает +2 к характеристикам.

«Броня» 2.0 появится в Destiny 2 с выходом дополнения «Обитель теней». Экипировка «Солнцестояния героев» автоматически получит обновление до второй версии. К тому же части Легендарной брони, которую игроки получают из рейдов и активностей, уже будет второй версии. Да, придется заново собирать любимый сет.