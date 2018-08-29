ЦАП SteelSeries GameDAC теперь можно приобрести отдельно за 129$

SteelSeries объявляет, что ЦАП GameDAC отныне можно будет приобрести отдельно. Кроме того, знаменитая линейка гарнитур Arctis получила обновление. GameDAC из комплекта Arctis Pro + GameDAC – единственный преобразователь ESS Sabre DAC на рынке, и отныне он совместим со всеми наушниками и игровыми гарнитурами.

SteelSeries GameDAC – лучший выбор для настоящих аудиофилов. Это высокопроизводительный USB-преобразователь и усилитель, созданный специально для игр. Конвертер GameDAC преобразует звук из PS4 или PC в высококачественный аудиосигнал, избегая проблем, характерных для упрощенных конвертеров, используемых в контроллерах игровых консолей, UBS-гарнитурах и звуковых картах для РС. В сочетании с флагманской гарнитурой Arctis Pro конвертер GameDAC стал ключевым элементом первой игровой аудиосистемы высочайшего уровня. Теперь же он доступен и отдельно для использования с любыми наушниками или игровыми гарнитурами. Конвертер GameDAC создан, чтобы улучшать ваши впечатления за счет звука высшего качества.

Обновленные гарнитуры Arctis 3, 5 и 7 унаследовали все качества оригинала, в том числе лучший среди игровой периферии микрофон ClearCast, сертифицированный Discord; динамики S1 с низким уровнем искажения; знаменитое оголовье, чашки с эксклюзивным дизайном и амбушюры из ткани AirWeave. В новом поколении гарнитур компания SteelSeries использовала многочисленные отзывы от игроков, чтобы еще больше усовершенствовать дизайн. Конвертер GameDAC доступен по цене $129.99 / €149.99 на сайте SteelSeries.com. Стоимость новых гарнитур Arctis 3, 5 и 7 составит $69.99/€99.99, $99.99/€129.99 и $149.99/€179.99, соответственно.