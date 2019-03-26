ЦАП-усилитель FiiO Q5s и его функции

Для прослушивания музыки компания презентовала гибридные внутриканальные мониторные наушники FiiO FH7. Внутри каждого наушника установлено пять драйверов. Также они получили съёмные кабели. Внешне новинка напоминает предшествующую модель FH5: на передней части установлена панель с волнистыми линиями.FiiO M11 — ещё один новый плеер. Эта модель отличается от других своим дизайном: безрамочный дисплей, стеклянная задняя панель, трёхмерное текстурированное золотое колесо регулировки звука и скрытый разъем для microSD-карты памяти. Внутри установлен процессор Samsung Exynos 7872, два высокопроизводительных ЦАПа, Wi-Fi и Bluetooth.Следующим компания показала FiiO M5 — свой самый компактный плеер. Он оборудован маленьким сенсорным экраном и поддерживает большинство популярных аудиоформатов. Внутри у него установлен многоканальный чип управления и асинхронный ЦАП. Плеер будет выпускаться в четырёх цветах. Дополнительно можно будет приобрести ремешок на руку.Также FiiO представила два сменяемых (модульных) усилителя для наушников AM3D и AM3.5PRO. Вторая модель была разработана совместно с известным среди аудиофилов китайским форумом Erji.net.О стоимости новинки пока неизвестно.