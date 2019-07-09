ЦАП-усилитель для акустики Sanskrit Pro

Новинки поставляются в корпусах чёрно-серебристого цвета, габариты устройств составляют 144 x 98 x 36 мм, вес — 850 граммов. В дополнение к функциям базовой модели Sanskrit Pro-B поддерживает интерфейс Bluetooth 4.0 и кодек aptX.Ввод цифрового аудио с компьютера осуществляется через разъём USB Type-B, поддерживаются форматы цифрового аудио PCM (до 384 кГц) и DSD (до 5,6448 МГц). Оптический вход цифрового аудио организован через разъём TOSLINK (PCM до 192 кГц). Для вывода аналогового аудио сигнала используются два стерео разъема RCA. Соотношение «сигнал/шум» обеих моделей составляет 120 дБ(А), динамический диапазон — 118 дБ, КНИ + шум — 0,0006%.Высокоскоростную обработку оригинальных DSD-файлов обеспечивает чип CM6632A, который используется в качестве асинхронного USB-приемника. Обе новинки оснащены оптическим и коаксиальным входами, с помощью которых возможно подключение усилителя к компьютеру, LCD-телевизору, DVD-проигрывателю и другому оборудованию.Новинка на базе японского чипа AK4490EQ поддерживает актуальные форматы PCM (32 бит/384 кГц) и DSD128, а старшая версия Sanskrit Pro-B дополнительно получила Bluetooth-модуль с поддержкой кодека aptX.О стоимости новинки пока неизвестно.