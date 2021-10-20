CD Projekt Red откладывает запуск Cyberpunk 2077 и Witcher 3 для консолей следующего поколения

В сентябре, CD Projekt Red рассказала, планирует выпустить Cyberpunk 2077 и Witcher 3 для консолей следующего поколения в конце 2021 года, но сегодня, компания объявила о том, что не будет выпускать их в этом году. Теперь планируется выпустить версию Cyberpunk 2077 следующего поколения в первом квартале 2022 года, а версию The Witcher 3: Wild Hunt во втором квартале 2022 года.

Учитывая задержки, похоже, что CD Projekt Red предпринимает шаги, чтобы гарантировать, что он не повторит неудачный запуск Cyberpunk 2077, который был пронизан ошибками и проблемами, когда он был впервые выпущен в декабре 2020 года. Студия потратила несколько месяцев с момента выпуска многочисленных патчей и исправлений в попытке решить некоторые проблемы.