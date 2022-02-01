CD Projekt Red работает над новой игрой для Gwent

Серия «Ведьмак» от CD Projekt Red — это классическая ролевая игра, и хотя серия Netflix больше основана на оригинальных книгах, чем на игре, ей все же удалось привлечь новых игроков во франшизу после всего этого времени.

В отчете IGN сообщается, что CD Projekt Red работает над новой игрой под кодовым названием Project Golden Nekker. Это основано на карточной игре Gwent, которая также была основана на франшизе The Witcher. Эта игра будет однопользовательской. Первоначально Гвинт был мини-игрой в «Ведьмаке 3: Дикая Охота», но позже он был выделен в популярную самостоятельную многопользовательскую игру. Предстоящая игра не потребует от игроков наличия карточной игры Gwent, чтобы играть. Руководитель Gwent Comms, Павел Бурза сказал, что это будет не просто еще одна игра Witcher Tales, а «нечто другое», и что она нацелена на игроков, которые предпочитают однопользовательские игры более конкурентоспособному многопользовательскому Gwent.