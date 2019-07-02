CD Projekt рассказала об оружии в Cyberpunk 2077

Если верить разработчику, то в киберпанковом экшене геймеров ждет оружие ближнего и дальнего боя. Для любителей крошить черепа, а не простреливать их, в арсенале Cyberpunk найдутся молоты, ножи, катаны и Nanowire — провода, которые можно использовать в бою. Фанаты оружия дальнего боя смогут взять с собой снайперскую винтовку, револьвер, пулемет, а также легкие и тяжелые пушки. Возможно, Томашкевич имел в виду штурмовые винтовки и пистолеты-пулеметы.

Разнообразить арсенал помогут обвесы, которыми можно улучшить оружие. Здесь ничего нового — прицелы, глушители и так далее. Вот только каждое оружие будет иметь разное количество слотов для улучшений.