CD Projekt вторая по популярности игровая компания в Европе

Компания CD Projekt начинала как небольшая и независимая компания по разработкам игр. За последние десять лет она выросла в одну из наиболее популярных и активно-развивающих компаний.

На данный момент студия CD Projekt занимает второе место в Европе после Ubisoft. Стоимость компании насчитывается более 8 миллиардов. Игры Assassin's Creed и Far Cry являются самыми популярными.

Компания планирует выпустить в этом году множество проектов, главным из которых является Cyberpunk 2077. Возможно, после выхода этого проекта компания займет лидирующие позиции.