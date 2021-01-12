CES 2021: Intel представит четыре новых семейства процессоров

На своей пресс-конференции CES корпорация Intel подчеркнула, как она ведет к лидерству в области технологий, представив более 50 процессоров, в результате чего в 2021 году на рынке появятся более 500 новых дизайнов ноутбуков и настольных компьютеров.

Также компания представила платформу Intel Core vPro 11-го поколения и платформу Intel Evo vPro, обеспечивающую высочайшую производительность и наиболее полную аппаратную безопасность.

Intel также представила новые 10-нанометровые процессоры Intel Pentium Silver и Intel Celeron серии N, которые предлагают непревзойденный баланс производительности, мультимедиа и совместной работы для образовательных систем.

Далее было представлена новая линейка мобильных процессоров Intel Core серии H 11-го поколения для игровых платформ, обеспечивающих лучший в отрасли баланс мобильности и игр на уровне энтузиастов.

Главным событием стало представление Intel Core серии S 11-го поколения для настольных ПК (с кодовым названием Rocket Lake-S) и процессоры следующего поколения (с кодовым названием Alder Lake).