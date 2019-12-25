CHUWI HeroBox вышел в продажу

Компактные компьютеры в последнее время пользуются повышенным спросом, так как далеко не всем пользователям нужен мощный ПК. Некоторые пользователи хотят просто пользоваться браузером, запускать программы различные, общаться с другими людьми из интернета и все в таком духе. Однако при высокой популярности компактных ПК очень мало и новость об анонсе новой системы CHUWI HeroBox всем очень понравилась, так как устройство очень мощное и при этом стоит недорого. Более того, вы даже можете использовать этот компьютер для работы с тяжелыми приложениями и прочим контентом, который требует высокую производительность процессора и видеокарты. Жаль мы только стоимость продукта не знаем, так как на территорию России гаджет еще не попал.