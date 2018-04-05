CHUWI HiGame покоряет рынок ПК

Компания CHUWI официально анонсировала свой новый продукт HiGame. Это уже не планшет или ноутбук, а вполне полноценный настольный компьютер в очень компактном и стильном корпусе. Данный девайс спокойно можно ставить на рабочий стол, подключать клавиатуру с мышкой и все, можно работать или играть в игры. За основу производительности данного компьютера взят процессор Intel Core Coffe-G, это восьмое поколение Intel Core, которое выигрывает у предшественников по всем параметрам.

Имеется также 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной, конечно же это все можно апгрейдить, это лишь базовый комплект. Есть графика от AMD, есть несколько портов для подключения сразу пары-тройки мониторов. Шикарное решение для тех, кто хочет работать и играть с комфортом на стильном компьютере.