CIRQ — миниатюрный Full HD проектор

Встроенного аккумулятора достаточно для автономной работы проектора в течение 6 часов при просмотре видеоконтента и вплоть до 50 часов воспроизведения музыки через встроенную пару динамиков. Гаджет поддерживает технологию быстрой зарядки: за 15 минут CIRQ можно зарядить до состояния, когда он сможет проработать 2 часа без розетки.Работает CIRQ на базе операционной системы Android и совместим с iOS- и Android-смартфонами, а также macOS и Windows. По умолчанию проектор предлагает работу с Netflix, YouTube, Steam и другими потоковыми сервисами. Управление устройством можно осуществлять как с помощью смартфона, так и через аппаратные клавиши, размещенные вверху CIRQ или комплектного Bluetooth-пульта управления с дальностью действия до 10 метров.Размеры CIRQ меньше, чем у большинства современных смартфонов. Диаметр проектора составляет всего 13 сантиметров, но это не мешает ему стать полноценным мультимедийным центром. За передачу изображения отвечает лампа на 200 люмен. Встроенные линзы способны проецировать картинку с Full HD разрешением и диагональю вплоть до шести метров.Стоимость новинки составит 5100 долларов.