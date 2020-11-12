COLORFUL представляет собственный PC ProMaster A1

Colourful Technology Company, профессиональный производитель видеокарт, материнских плат, универсальных игровых и мультимедийных решений, а также высокопроизводительного хранилища, представляет высокопроизводительный настольный PC ProMaster A1, который должен удовлетворять потребности контект-мейкеров, энтузиастов и геймеров.

COLORFUL ProMaster A1 оснащен новейшими высокопроизводительными компонентами, процессор от Intel 10-го поколения Intel Core i9-10900K имеющий 10-ядер и 20-потоков и графическую карту COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 10GB. Он также будет оснащен 64 ГБ оперативной памяти работающей на частоте 2666 МГц и до 2 ТБ NVMe SSD хранилища, предназначенный для работы с высокотребовательными приложениями и запуска современных игр на максимальных настройках графики.