COMPUTEX Taipei отменяет выездную выставку на мероприятие 2021

Международная выставка информационных технологий в Тайбэе, известная как COMPUTEX Taipei - это компьютерная выставка, которая ежегодно проводится на Тайване.

Это одна из крупнейших компьютерных выставок в мире, и, как и многие другие технические выставки, она тоже пострадала от пандемии COVID-19. Организаторы объявили об отмене личного мероприятия в этом году, и теперь оно будет доступно онлайн.

В официальном заявлении, опубликованном на официальном веб-сайте COMPUTEX Taipei, было указано, что выставка на территории в этом году была отменена из-за продолжающейся пандемии и пограничного контроля, который затрагивает большинство заинтересованных сторон, международных экспонентов, посетителей и средства массовой информации.
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