CORSAIR и ORIGIN PC запускают обновленные системы на базе новых процессоров Intel Core 12-го поколения

CORSAIR, мировой лидер в области компонентов для энтузиастов для геймеров, создателей и сборщиков ПК, и ORIGIN PC, поставщик специализированных ПК для геймеров, энтузиастов и профессионалов, сегодня объявили об обновленных конфигурациях своих отмеченных наградами настольных ПК, оснащенных новой мощной 12-й системой. Процессоры Intel Core поколения. Серия CORSAIR VENGEANCE i7300, наряду с настольными компьютерами ORIGIN NEURON, MILLENNIUM, GENESIS, M-Class и L-Class, доступна с процессором Intel Core i9-12900K вплоть до Intel Core i9-12900K, поддерживаемым множеством отмеченных наградами компонентов CORSAIR, включая новые -выпущена память CORSAIR DDR5.

CORSAIR VENGEANCE i7300 Series - это мощный компьютер, который производит мгновенное впечатление. Оснащенные процессором Intel Core i9-12900K 12-го поколения и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3090 в корпусе CORSAIR 4000D AIRFLOW mid-tower, серия VENGEANCE i7300 освещается до 112 индивидуально адресуемых светодиодов RGB. Доступный с новой памятью CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 или памятью VENGEANCE RGB PRO DDR4, этот игровой компьютер для тех, кто хочет яркого внешнего вида в сочетании с новейшими технологиями.

Серия CORSAIR VENGEANCE i7300 доступна для предварительного заказа только в Северной Америке. Актуальную информацию о доступности см. На веб-сайте CORSAIR. На CORSAIR VENGEANCE i7300 Series предоставляется двухлетняя гарантия, а также международная сеть обслуживания клиентов и технической поддержки CORSAIR.