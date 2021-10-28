CORSAIR и ORIGIN PC запускают обновленные системы на базе новых процессоров Intel Core 12-го поколения

CORSAIR VENGEANCE i7300 Series - это мощный компьютер, который производит мгновенное впечатление. Оснащенные процессором Intel Core i9-12900K 12-го поколения и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3090 в корпусе CORSAIR 4000D AIRFLOW mid-tower, серия VENGEANCE i7300 освещается до 112 индивидуально адресуемых светодиодов RGB. Доступный с новой памятью CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 или памятью VENGEANCE RGB PRO DDR4, этот игровой компьютер для тех, кто хочет яркого внешнего вида в сочетании с новейшими технологиями.
Серия CORSAIR VENGEANCE i7300 доступна для предварительного заказа только в Северной Америке. Актуальную информацию о доступности см. На веб-сайте CORSAIR. На CORSAIR VENGEANCE i7300 Series предоставляется двухлетняя гарантия, а также международная сеть обслуживания клиентов и технической поддержки CORSAIR.