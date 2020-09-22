CORSAIR представляет док-станцию TBT100 Thunderbolt 3

Компания CORSAIR объявила сегодня о выпуске своей первой в истории док-станции Thunderbolt 3 - CORSAIR TBT100. Сочетая в себе культовый промышленный дизайн, алюминиевую конструкцию, интуитивно понятное управление и интеллектуальную подачу питания с огромным набором портов и соединений.

TBT100 вписывается в любую рабочую среду благодаря стильному алюминиевому корпусу и тонкому профилю. Его небольшой размер с огромной пропускной способности 40 Гбит / с, позволяет TBT100 одновременно подключать весь спектр устройств.

TBT100, оснащенный двумя высокоскоростными портами USB Type-C 10 Гбит / с и двумя портами USB 5 Гбит / с для передачи данных и питания на USB-устройства, также можно подключать до четырех USB-устройств на полной мощности.

TBT100 включает два порта HDMI 2.0, способных управлять двумя дисплеями с частотой до 4K 60 Гц , а также имеет комбинированный разъем 3,5мм (аудио и микрофон). Гигабитный порт Ethernet позволяет подключаться к локальной сети на невероятно высокой скорости, а встроенный картридер UHS-II SD обеспечивает удобный доступ к портативному хранилищу.

Технология интеллектуальной зарядки означает, что TBT100 обеспечивает более эффективную подачу энергии, распределяя мощность только там, где это необходимо. TBT100 может обеспечивать мощность до 85 Вт, а также до 30 Вт для четырех портов USB, а оставшаяся мощность доступна компьютеру для зарядки. А также имеет технологию Plug-and-Play для быстрого запуска и работы как в macOS, так и в Windows,