CORSAIR выпустила механическую игровую клавиатуру K70 RGB PRO

CORSAIR, мировой лидер в области высокопроизводительного оборудования для геймеров, сегодня представила новейшую модель самой продаваемой серии K70: механическую игровую клавиатуру CORSAIR K70 RGB PRO. Объединяя известный дизайн и алюминиевый корпус полноразмерной клавиатуры K70 с известной подсветкой CORSAIR RGB и производительностью турнирного уровня, K70 RGB PRO устанавливает новый стандарт для полноразмерной игровой клавиатуры. Доступный с широким набором проверенных механических переключателей CHERRY MX и оснащенный функциями, которые помогут геймерам получить максимальную отдачу от их настройки, каждый может найти K70 RGB PRO, соответствующий своему стилю игры.

K70 RGB PRO доступен с рядом механических клавишных переключателей CHERRY MX немецкого производства, обеспечивающих исключительную долговечность и качество. Предлагая пять типов переключателей, от линейного и плавного нажатия клавиш MX Red до молниеносного срабатывания MX Speed, K70 RGB PRO обеспечивает первоклассные впечатления от игр и набора текста, гарантированные на годы непрерывного использования. В дополнение к прочным, высококачественным двойным колпачкам клавиш PBT, отлитым с высокой точностью, чтобы противостоять износу и выцветанию. Программное обеспечение CORSAIR iCUE позволяет настраивать подсветку RGB для каждой клавиши и синхронизировать ее с остальными настройками iCUE для получения потрясающих световых дисплеев в масштабе всей системы. Почти каждую клавишу можно запрограммировать с помощью iCUE или встроенной записи макросов, предоставляя расширенные возможности управления.
Комментарии и отзывы CORSAIR K70 RGB PRO
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