CPU-Z выпускает новое обновление с поддержкой будущих процессоров Intel и AMD

CPU-Z — это бесплатная утилита, которая собирает информацию об основных устройствах системы. Программа может использовать инструкцию CPUID для выбора типа процессора и принудительного использования таких элементов, как MMX или SSE. В CPU-Z есть особая изюминка, которая заключается в добавлении поддержки процессоров AMD Rembrandt и Raphael, которые еще не выпущены. CPU-Z 2.0.1 также содержит поддержку будущих процессоров Intel 13-го поколения под кодовым названием Raptor Lake, а также на серию ARC 3/5/7 DG2 компании.

Размер обновления составляет 2,0 МБ.
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